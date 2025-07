UC Tunjuk Rektor & Wakil Rektor Baru, Siap Perkuat Pemanfaatan AI untuk Pembelajaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) resmi memasuki era kepemimpinan baru dengan melantik Prof Dr Wirawan Endro Dwi Radianto, M.ScA, CA, Ak sebagai Rektor periode 2025–2029.

Pelantikan itu disertai pengukuhan tiga Wakil Rektor yang akan memperkuat arah transformasi pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan.

Adapun tiga wakil rektor tersebut ialah Dr Astrid, S.T., M.M. sebagai Vice Rector for Entrepreneurship, Academic, and Research, Michael Hery Tera, S.Kom., M.Kom. sebagai Vice Rector for Operations, Technology, and Resources, dan Dr Trianggoro Wiradinata, S.T., M.Eng.Sc., CDSS sebagai Vice Rector for Student Affairs, Employability, and Industry Collaboration.

Prof Wirawan menyatakan UC tetap berpijak pada visi awal pendirian, tetapi kini melangkah lebih futuristik, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

“Entrepreneurship tidak lagi sekadar bagian dari kurikulum, tetapi menjadi inti dari penelitian dan pengembangan teknologi. Kami akan dorong pemanfaatan AI dan big data untuk menciptakan inovasi yang berdampak,” ujar Prof Wirawan.

Dia menjelaskan selama masa kepengurusannya, dia bersama jajarannya akan menggulirkan tiga inisiatif utama.

Pertama, UC Learning Experience, yaitu pembelajaran digital transdisipliner yang melibatkan industri, pemerintah, komunitas, dan media.

Kedua, Ekosistem Employability Terintegrasi yang menyiapkan mahasiswa menjadi entrepreneur maupun profesional siap kerja melalui kurikulum relevan, infrastruktur digital, program magang, dan dukungan kesejahteraan.