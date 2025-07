Iwan Sunito dan Filosofi Urban Chess dalam Investasi Properti

jatim.jpnn.com, SURABAYA - The best investment on Earth is earth, kutipan klasik dari investor properti asal New York, AS—Louis Glickman relevan dalam langkah-langkah strategis Iwan Sunito.

Iwan adalah pengusaha properti kelahiran Surabaya yang kini menancapkan pengaruhnya di pasar global lewat One Global Capital, perusahaan pengembang dan investasi properti berbasis di Sydney, Australia.

Dengan visi jangka panjang dan pendekatan berbasis tata kota, Iwan sukses mengubah lahan showroom mobil bekas di Five Dock, pinggiran kota Sydney, menjadi proyek properti senilai triliunan rupiah.

Pada 2002, kawasan 155 William Street, Five Dock bukanlah lokasi incaran para pengembang. Deru truk-truk berat dan ceceran oli bekas menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, saat pasar mengabaikan, Iwan justru melihat potensi.

“Tanpa peliputan media, tanpa pesta peresmian. Hanya dering telepon, proposal sederhana, dan tentu saja optimisme,” kenang Iwan.

Lahan tersebut kemudian disewakan selama lebih dari satu dekade sebagai showroom mobil, hanya dengan pemasukan AUD1 juta per tahun—cukup untuk menutup bunga dan operasional. Namun, titik balik datang pada 2019.

Pemerintah Negara Bagian New South Wales meluncurkan Parramatta Road Transformation Strategy, mengubah zonasi kawasan Five Dock dan menetapkannya sebagai pusat pertumbuhan baru. Lokasi itu kini terkoneksi dengan Sydney Metro West, proyek infrastruktur senilai miliaran dolar yang menghubungkan Parramatta dan CBD Sydney.

Perubahan zonasi membuat potensi Gross Floor Area (GFA) melonjak menjadi 65.000 meter persegi, membuka jalan untuk membangun 750 unit apartemen. Nilai lahan yang dulu dibeli Rp150 miliar kini melejit menjadi Rp1 triliun, dengan potensi pengembangan senilai lebih dari Rp10 triliun.