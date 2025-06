Ratusan Sopir Truk Demo Tolak Kebijakan ODOL Sebabkan Kemacetan Panjang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan sopir truk dari berbagai daerah menggelar demo penolakan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Surabaya, Kamis (19/6).

Mereka berencana menyuarakan aspirasinya di beberapa titik dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya.

Ratusan truk diparkir memenuhi jalan masuk ke Surabaya, tepatnya di bawah jembatan Tol Waru-Juanda, sekitar pukul 13.00 WIB. Akibatnya, terjadi kemacetan parah hingga di Jalan Raya Taman, Sidoarjo. Kendaraan roda empat pun tidak bergerak sama sekali.

Massa aksi membawa spanduk terpasang di truknya yang bertuliskan 'demi sesuap nasi kami terancam dipenjara', 'kami bukan beban, kami penggerak ekonomi rakyat', 'ODOL dipenjara korupsi dipelihara' dan lainnya.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Ony Purnomo menjelaskan massa aksi mulai berkumpul di Jalan Raya Taman Sidoarjo sejak pukul 08.47 WIB. Mereka langsung memblokade jalan tersebut yang mengakibatkan kemacetan.

"Itu sekitar 250 truk lebih informasinya mengarah ke Bundaran Waru. Saat ini merambat pelan-pelan nutup jalan," kata Ony.

Akibat hal itu, terjadi kemacetan panjang hingga lima lima kilometer. Massa aksi sendiri akan demo di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur kemudian ke Mapolda Jatim.

"Saat ini sampai di jembatan layang Trosobo. Kalau di maps merahnya mulai nyentuh turunan layang. Kalau macetnya kira-kira lima kilometer ada ini," ucapnya.