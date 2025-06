Resmi Dibuka, EastFood & EastPack Surabaya 2025 Targetkan 20.000 Pengunjung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran Internasional EastFood (IIFEX) dan EastPack Surabaya 2025 di Grand City Convention Hall resmi dibuka, Rabu (12/6).

Pameran bergengsi ini menghadirkan lebih dari 180 peserta, termasuk 30 pelaku UMKM, dan akan berlangsung hingga 15 Juni 2025.

Selama empat hari penyelenggaraan, Krista Exhibitions selaku penyelenggara menargetkan lebih dari 20.000 pengunjung dari dalam dan luar negeri.

“EastFood dan EastPack Surabaya tidak hanya menampilkan produk dan teknologi terbaru, tapi juga menjadi wadah strategis mempertemukan pelaku industri lintas negara dan sektor,” kata CEO Krista Exhibitions Daud D Salim.

Daud mengatakan pameran ini dirancang untuk mendorong kolaborasi, pengembangan usaha, serta inovasi berkelanjutan, terutama untuk mendukung daya saing pelaku UMKM di kancah global.

“Pameran ini membuktikan Surabaya kembali memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri makanan dan kemasan di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.

Sejumlah chef kondang Tanah Air turut memeriahkan pameran ini, seperti Chef Rudy, Chef Bashiruddin, Chef Feina, Chef Heru, Chef Forest, Chef Dafi, Chef Niken, hingga Chef Lusia.

Berbagai kelas kuliner dan demo masak juga digelar, seperti How to Win at Pastry – Culinary Competitions, yang membagikan tips memenangkan kompetisi kuliner internasional.