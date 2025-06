Karya Seni Siswa SMA Elyon Surabaya Tampil dalam Pameran LENTARIUM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Elyon Christian School Surabaya sukses menggelar pameran karya kreatif bertajuk LENTARIUM: A Canvas of Dreams pada 2–4 Juni 2025. Kegiatan itu menjadi ajang ekspresi seni para siswa sekaligus ruang aktualisasi potensi dan karakter.

Ketua acara LENTARIUM Ivana Tejokusumo mengatakan pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya seni siswa SMA Elyon Christian School yang menggabungkan teknik, imajinasi, dan nilai-nilai iman.

“Ini bukan sekadar pameran, tapi juga ajang bagi para siswa untuk mengekspresikan jati diri mereka melalui seni,” ujar Ivana, Rabu (4/6).

Pameran itu terbuka untuk masyarakat umum, termasuk orang tua dan kalangan pelajar dari berbagai sekolah. Menariknya, LENTARIUM merupakan pameran seni perdana yang mengangkat hasil pembelajaran lintas kurikulum Cambridge.

Kolaborasi seni visual, desain, dan musik yang diusung dalam LENTARIUM disatukan melalui nilai-nilai Kristiani yang menjadi fondasi pendidikan di Elyon.

“Ini momentum penting bagi Elyon Christian School dalam membentuk karakter melalui ekspresi seni yang menyeluruh,” jelasnya.

Rangkaian program dalam LENTARIUM antara lain THE GALLERIUM: Pameran seni visual dari siswa lintas jenjang, THE VESTARIUM: Dokumentasi proyek fashion karya siswa, THE PORTFORIUM: Presentasi portofolio kreatif siswa SMA, THE SONARIUM: Pertunjukan musik dan seni pertunjukan

Selain itu, pengunjung juga disuguhi bazaar kreatif, silent auction, serta workshop terbatas yang menghadirkan mentor dari komunitas kreatif.