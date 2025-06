Tekan Pengangguran Gen Z, Indosat Luncurkan Program Magang Eksklusif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan generasi muda lewat INSPIRE Career Week 2025 yang digelar di Auditorium Ternate – ASEEC Tower, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Acara itu mengusung tema Gear Up: Your Future Starts Now! dan dihadiri lebih dari 600 mahasiswa lintas fakultas.

Program INSPIRE (Indosat Ooredoo Hutchison Apprenticeship Experience) dirancang sebagai ajang edukatif yang membekali mahasiswa dengan wawasan karier, keterampilan era digital, serta motivasi agar lebih siap memasuki dunia kerja.

Dalam seminar utama SVP Head of People & Culture IOH Lisa Qonita memberikan panduan praktis menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah.

“Di era digital ini, memiliki skillset yang relevan dan mentalitas adaptif menjadi kunci sukses. Seminar ini kami hadirkan untuk membekali mahasiswa agar bisa lebih siap mengejar cita-cita,” ujar Lisa, Rabu (4/6).

Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024 mencatat 3,6 juta Gen Z usia 15–24 tahun masih menganggur, setara dengan 50 persen dari total pengangguran terbuka nasional.

Fakta tersebut mendorong IOH untuk hadir sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

EVP Head of Circle Java IOH Fahd Yudhanegoro menambahkan wirausaha juga menjadi solusi potensial untuk menekan angka pengangguran.