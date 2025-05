Ada Cashback dan Umrah Gratis di IIMS Surabaya, Begini Cara Dapatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), dengan dukungan MUFG Bank Ltd (MUFG), kembali mendukung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2025 sebagai Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner.

Kehadiran ketiganya untuk tahun keempat ini berlangsung pada 28 Mei–1 Juni 2025, melanjutkan kesuksesan partisipasi mereka dalam IIMS Jakarta Februari lalu.

Danamon dan Adira Finance menawarkan beragam program menarik bagi calon konsumen kendaraan bermotor dan pengunjung pameran, mulai dari solusi pembiayaan hingga promo eksklusif bagi nasabah.

“Surabaya merupakan pusat perekonomian penting di Indonesia. Kami hadir untuk memberikan solusi finansial holistik yang mendukung kebutuhan nasabah dalam memiliki kendaraan,” ujar Regional Corporate Officer Danamon Wilayah Jawa Timur Irene Sri Redjeki dalam keterangan tertulis, Senin (26/5).

Sementara itu, Head of Regional SSD Jawa Timur Adira Finance mengatakan pihkanya juga membawa produk unggulannya untuk membantu masyarakat Jawa Timur mendapatkan kendaraan atau dana tunai melalui produk SolusiDana.

“Melalui IIMS Surabaya 2025, kami hadirkan solusi finansial yang mudah diakses, dengan berbagai program menarik untuk membantu pelanggan mewujudkan impian memiliki kendaraan,” kata Irfan.

Salah satu daya tarik utama adalah kehadiran Rumah Finansial, konsep booth kolaboratif Danamon, Adira Finance, dan MUFG, sebagai pusat informasi dan solusi keuangan.

Sejumlah promo menarik juga dihadirkan, seperti cashback untuk pembelanjaan menggunakan QRIS D-Bank PRO, kredit mobil bunga spesial mulai di bawah dua persen, potongan tenor tiga bulan untuk kredit motor merek tertentu, voucher belanja hingga Rp500.000, dan program Umrah Untuk Sahabat melalui penukaran adirapoin di aplikasi adiraku.