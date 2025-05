One Global Capital Akuisisi Lahan Rp181 M untuk Hotel Mewah di Sydney

jatim.jpnn.com, SURABAYA - One Global Capital, perusahaan investasi properti yang dipimpin pengusaha Surabaya Iwan Sunito mengumumkan telah merampungkan akuisisi lahan senilai Rp181 miliar di kawasan strategis Macquarie Park, Sydney, Australia.

Akuisisi itu menjadi fondasi pembangunan hotel mewah bernilai Rp750 miliar yang mengusung konsep kesehatan, keberlanjutan, dan inovasi modular di salah satu pusat gaya hidup dan pertumbuhan tercepat di Sydney.

“Macquarie Park merupakan platform untuk mewujudkan visi global kami. Hotel ini akan menjadi ikon baru, mewah, ramah lingkungan, dan mendukung gaya hidup sehat,” kata Iwan Sunito dalam keterangan tertulis, Senin (26/5).

Iwan mengatakan dana akuisisi berasal dari pembiayaan bank sebesar 60 persen dan sisanya dari ekuitas One Global Capital. Kenaikan nilai lahan dari Rp120 miliar menjadi Rp181 miliar sejak 2022 menandakan tingginya kepercayaan pasar terhadap kawasan tersebut.

Dengan tambahan proyek itu, total aset kelolaan One Global Capital naik Rp1,6 triliun dalam setahun terakhir. Portofolio lainnya mencakup One Global Resorts Green Square (Rp1,1 triliun), satu-satunya hotel di Sydney dengan akses langsung ke stasiun kereta bawah tanah, One Global Gallery Eastlakes (Rp280 miliar), pusat ritel baru hasil akuisisi, dan proyek hotel Macquarie Park yang akan segera dibangun.

Akuisisi lahan Macquarie Park diumumkan resmi oleh firma hukum MurdockCheng, dengan bukti penyelesaian pembayaran tercatat di sistem PEXA (Property Exchange Australia), platform digital untuk transaksi properti.

Baca Juga: Savyavasa Hadirkan Hunian Premium dengan Interior Eksklusif dari PITA

Iwan menyebut kawasan Macquarie Park kini menjadi koridor utama inovasi di Sydney, dengan kehadiran Macquarie University, rumah sakit besar, serta sejumlah perusahaan teknologi. Namun, ketersediaan hotel berkualitas masih sangat terbatas.

“Kami melihat potensi besar di sini, apalagi dengan jalur Metro baru, hotel kami hanya 5 menit ke Chatswood dan 18 menit ke CBD Sydney,” ujarnya.