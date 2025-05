IIMS Surabaya 2025 Hadirkan 28 Brand Otomotif & Konser Musik, Catat Tanggalnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses menggelar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Dyandra Promosindo melanjutkan euforia otomotif ke wilayah timur Indonesia lewat IIMS Surabaya 2025 yang akan berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025 di Grand City Convex Surabaya.

Mengusung semangat sebagai pesta otomotif dan gaya hidup, IIMS Surabaya 2025 menghadirkan lebih dari 28 brand otomotif roda empat, roda dua, dan aftermarket, serta berbagai program hiburan keluarga dan pertunjukan musik spektakuler.

“Dengan tingginya antusiasme pengunjung, IIMS Surabaya telah menjadi barometer perkembangan industri otomotif di Jawa Timur. Tahun ini kami yakin akan kembali menjadi magnet bagi pecinta otomotif dari berbagai daerah,” ujar Project Manager IIMS 2025 Rudi MF.

Deretan brand ternama meramaikan IIMS Surabaya 2025, dari kendaraan penumpang konvensional hingga mobil listrik (EV), seperti BYD, Chery, Daihatsu, Denza, DFSK, GWM, Honda, Seres, MG, Toyota, dan Vinfast.

Sementara di sektor roda dua hadir Benelli, Keeway, Royal Enfield, Vespa Satya, serta motor listrik dari CFMoto, SM Sport, WMoto, United E-motors, Zeeho, Pacific E-series, hingga Kaisar.

Pengunjung bisa langsung merasakan performa kendaraan idaman melalui program Test Drive dan Test Ride yang tersedia di area luar pameran.

Area pameran tahun ini diperluas untuk mengakomodasi antusiasme tinggi dari sektor aftermarket. Hadir pula brand-brand ternama seperti Chemical Guys, CTEK, NOCO, Fin Komodo, Scuto, Thule, hingga Von Dutch, siap memanjakan para gearhead dan modifikator.

IIMS Surabaya 2025 juga didukung oleh MUFG & Danamon sebagai Official Bank Partner, Adira Finance sebagai Official Multifinance Partner, Momobil.id & Momotor.id sebagai Official Trade-in Partner, PLN, dan Bridgestone sebagai Official Tire Partner