The Dudas Minus One Jelajahi Malang, Bawa Misi Produk Lokal Bareng Juragan 99

jatim.jpnn.com, MALANG - Kelompok pemotor selebriti The Dudas Minus One yang digawangi Raffi Ahmad, Gading Marten, Ariel 'Noah', dan Desta melakukan touring keliling nusantara. Kali ini, mereka tiba di Malang dan disambut langsung oleh pengusaha ternama Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Dalam kunjungannya, Gilang tak hanya menyambut hangat, tetapi memperkenalkan ragam unit usaha J99 Corp. miliknya, termasuk brand MS Glow for Men yang selaras dengan gaya hidup aktif para anggota The Dudas. Sejak pagi, rombongan langsung mengunjungi warehouse MS Glow for Men di kawasan Pakis, Malang. Di sana, mereka melihat proses pengemasan hingga penyimpanan produk sebelum dikirim ke berbagai daerah. Baca Juga: Perawatan Kulit Pria Lebih Mudah dengan 3 Produk Baru MS Glow for Men Tak berhenti di situ, kehebohan berlanjut saat para selebriti ini memborong facial wash MS Glow for Men di minimarket terdekat, demi ikut program Gaspolmen Goes to Italy, di mana konsumen berkesempatan nonton MotoGP di Italia cukup dengan membeli produk seharga Rp45.000 dan memindai barcode di kemasannya. “Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba gaspol to Italy,” ucap Gading Marten, disambut tawa rekan-rekannya. Setelah belanja, rombongan The Dudas beraksi di jalanan. Mereka riding bersama Juragan 99 menjelajahi kota Malang, mampir ke garasi bus Juragan99 Trans, hingga lanjut ke kawasan dataran tinggi Brakseng, Batu yang dikenal dengan panorama alamnya. Baca Juga: MS Glow for Men Luncurkan Dual Cream dengan Teknologi 11x Hyper Boost “Riding bukan gaya hidup, tetapi cara menikmati hidup,” ujar Raffi Ahmad. Gilang menyebut momen ini sebagai peluang memperkenalkan potensi Malang dan Batu ke masyarakat luas melalui figur-figur publik yang punya pengaruh besar.

The Dudas Minus One touring ke Malang bareng Juragan 99, borong MS Glow for Men dan jajal riding ke Batu. Ada program Gaspolmen Goes to Italy juga!

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News