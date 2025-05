Catat Sejarah, UC Jadi Kampus Swasta Pertama Raih Lisensi Resmi TEDx Pusat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya mencatat sejarah baru sebagai satu-satunya universitas swasta di Jawa Timur yang mengantongi lisensi resmi dari TEDx pusat (TED Conferences, LLC). Lisensi itu ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan TEDxUniversitasCiputra 2025 di Dian Auditorium Universitas Ciputra, Minggu (11/5).

Mengusung tema The Infinite Maze, acara itu mengajak peserta untuk melihat kehidupan sebagai sebuah labirin tak terbatas—penuh tantangan dan peluang, tempat setiap belokan menjadi bagian dari proses tumbuh dan berkembang.

Acara berlangsung dari pukul 11.00 hingga 17.00 WIB dan menghadirkan tujuh pembicara dari berbagai bidang, mulai dari teknologi, musik, kuliner, bisnis, komedi, hingga pengembangan diri.

Pembina Student Council Universitas Ciputra Timothy Joshua Malawau, S.Psi mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan kampusnya memperoleh lisensi resmi TEDx.

“Fakta bahwa Universitas Ciputra berhasil menyelenggarakan TEDx resmi untuk pertama kalinya tidak hanya menjadi bukti kualitas dan ekosistem intelektual kampus, tetapi menandai kehadiran suara kampus swasta dalam panggung global pertukaran ide,” ungkap Timothy.

Menurutnya, lisensi itu hanya diberikan pada institusi yang dinilai mampu menyebarkan 'ideas worth spreading' lewat proses kurasi yang ketat.

Adapun tujuh pembicara TEDxUniversitasCiputra 2025 beserta tema yang diangkat antara lain, Maximilian John – Urban Kaleidoscope: Patterns & Perspective, Danyannisa – The Art of Song Construction: Navigating the Technical Maze of Music Creation, Mario Oswin – Culinary Journeys: Food as a Map Through Cultural Labyrinths

Kemudian Evelyn Hutani – I Failed, I Fell, and Then I Laughed, Holly Natasha – How to Build a Business Without Knowing What You're Doing, Wilson David (Student Speaker) – Passion is Overrated, dan R Kukuh – Survival Guide to AI Wonderland